كأس الرابطة.. موعد مباراة ليفربول وبريستون والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يدخل فريق ليفربول اختبارا يبدو سهلا في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد ملحمته التاريخية أمام مانشستر يونايتد.



وفاز ليفربول بخماسية نظيفة علي مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي، لكن من المتوقع أن يلعب البدلاء أمام بريستون نورث إيند في كأس رابطة المحترفين.

ويستضيف بريستون نورث إيند الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، نظيره ليفربول، في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي لم يتوج بها المدرب الألماني يورجن كلوب مع "الريدز".

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وستكون المباراة مذاعة للجماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

يُذكر أن ليفربول تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على نوريتش سيتي بنتيجة ٣-٠.