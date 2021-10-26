شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتي يظهر فى قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، القائمة التي دخلت معسكرا مغلقا بداية من، اليوم، استعدادا لبدء مشوار الدوري الممتاز ومواجهة مصر المقاصة، في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي.