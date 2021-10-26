شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيفا يُحدد 12 و15 نوفمبر موعدا لمباراتىّ منتخب مصر مع انجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومي 12 و 15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش ( التاسعة في القاهرة ) كموعدين لمباراتي انجولا مع مصر ، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد ستاد برج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع .