شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام الزمالك وإنبى الليلة بالجولة الأولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع انبى على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وانبى ؟

ج:33 مباراة جمعت الزمالك وانبى منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 18 فوزاً وأحرز 45 هدفاً مقابل 5 انتصارات و25 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018

س: كيف انتهت المواجهة الاولى والاخيرة بين الزمالك وانبى ؟

ج: فى المواجهة الأولى للطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي بينما فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 14 مايو 2021 بالجولة 22 لمسابقة الدوري بالموسم الماضى ، وسجل ثلاثية الفارس الابيض يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمود علاء ، وسجل رامى صبرى هدف انبى الوحيد من ركلة جزاء.

س: ماهو الحكم الذى سيدير مباراة الزمالك وانبى الليلة ؟

ج: مباراة الزمالك وإنبى المقرر لها اليوم الثلاثاء، يديرها الحكم محمود ناجي، المنضم حديثا للقائمة الدولية للموسم الجديد 2021 - 2022

س: ماهى القيمة السوقية للزمالك وانبى ؟

ج: القيمة السوقية لفريق الزمالك تساوى 345 مليون و910 ألف جنيه بينما القيمة السوقية لفريق انبى 95 مليون و720 ألف جنيه.

ج: يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبى مكون من :" محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. س: ماهو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الزمالك ؟ س: ماهو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الزمالك ؟ ج: التشكيل المتوقع لانبى امام الزمالك مكون من :" محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال،خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر،خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبى ؟