شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيمانى و"دفاع الأهلي" قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جلسة خاصة مع مدافعي الفريق قبل إنطلاق منافسات الفريق في بطولة الدوري أمام الأاسماعيلي غداً ، وتحدث موسيماني مع خط دفاع الأهلي عن بعض النصائح والتعليمات الفنية خلال بطولة الدوري.

وشدد المدير الفني لخط دفاع الأهلي أن هناك بعض الأخطاء التى إرتكبوها في الاسابيع الأخيرة من بطولة الدوري الموسم الماضي بجانب إنطلاقة الموسم الجاري أفريقياً أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

وطالب موسيماني دفاع الأهلي بضرورة التركيز وعدم اللعب برعونة وترك المساحات أمام الخصم حتى لا يتسبب ذلك في إهتزاز شباك المارد الأحمر.

ويدخل فريق الأهلي مساء اليوم ، الثلاثاء، معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الثامنة من مساء غداً بإستاد برج العرب في الجولة الإولى لبطولة الدوري المصري.