7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،فيفا يُخطر المنتخب الوطنى رسميا بإقامة مباراتىّ أنجولا والجابون 12 و15 نوفمبر المقبل ،لجنة التخطيط ترفض رحيل اليو ديانج وتتحفظ على ضم بديله الجنوب افريقي .

لجنة التخطيط ترفض رحيل اليو ديانج وتتحفظ على ضم بديله الجنوب افريقي

تحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على فكرة رحيل المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن اللاعب يعد واحد من عناصر قوام الفريق الأساسي التي لا غني عنها مهما كانت الاغراءات المادية، ودخلت عددة أندية في مفاوضات لضم ديانج في الميركاتو الماضي أبرزها جالاتا سراي والذي كان قاب قوسين أو أدني من ضم اللاعب، قبل أن تتراجع الإدارة الحمراء في اللحظات الأخيرة

فيفا يُخطر المنتخب الوطنى رسميا بإقامة مباراتىّ أنجولا والجابون 12 و15 نوفمبر المقبل

تلقى اتحاد الكرة، اخطارا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة مباراتىّ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أمام أنجولا والجابون يومىّ 12 و15 نوفمبر المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم.

100 مليون جنيه تمنع ضم الأهلى لمصطفى محمد بعد رحيله عن الزمالك

منذ انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطنى ولاعب الزمالك السابق لجالاتا سراى التركى، ويرى أنصار الأهلى أن فكرة ضمه أصبحت فى المتناول خاصة حال تفعيل النادى التركى لبند شرائه ومن ثم شرائه من جالاتا سراى، وهو الأمر الذى كان سيكون مستحيلاً حال بقاء مصطفى محمد فى الزمالك.

موسيمانى يبدأ تطبيق "سياسة التدوير" فى الأهلى مع انطلاق الدورى استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.

سعد سمير ينتظم فى تدريبات فيوتشر غداً استعداداً للاتحاد السكندرى

ينتظم سعد سمير فى مران فيوتشر غداً الأربعاء، وذلك بعد خضوعه لخياطة 15 غرزة فى الحاجب، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العلم لـ"فيوتشر" أن الأشعة أثبتت سلامة سعد سمير من ارتجاج المخ ليغادر المستشفى لافتا إلى أن اللاعب سيشارك فى التدريبات غدا الأربعاء.

العلاج التحفظى يزيد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلى لشهرين