شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على ايسترن كومبانى بهدف أوكلى في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المقاولون العرب إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل للاشئ على ايسترن كومبانى الصاعد حديثا للأضواء في المباراة المقامة بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى .

أحرز هدف الذئاب النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 بعد كرة هات وخد مع زميله عبدالله ياسين انفرد على أثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي ، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، جون أوكلي.

بينما ضم تشكيل ايسترن كومبانى كل من أحمد بوسكا في حراسة المرمى

الدفاع كمال أبو الفتوح – أسامة عزب – أحمد ثابت – عاصم سعيد

الوسط : محمد ناصر – كريم خميس – صلاح عاشور – علاء عباس

الهجوم : محمد عصام – احمد السعيد

الإحتياطى

عمرو حسام – خالد مصطفى – الحسينى طه – محمد عماد – محمد حسن – بكر فتحى – أحمد تمساح – محمود صقر – أحمد موكشا

لم ييأس لاعبو ايسترن كومبانى ونجحوا في شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون ومن إحدى الكرات كاد علاء عباس مهاجم الفريق من إحراز هدف التعادل لولا الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن