شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل ترجح كفة الزمالك فى ضربة بداية الدورى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم فريق نادى الزمالك الدفاع عن لقب الدورى الممتاز فى الموسم المحلى الجديد عندما يواجه إنبى فى الثامنة مساءا على ملعب بتروسبورت .

و يتسلح الفريق الأبيض بعدد من العوامل يرصدها الخليج 365 كالتالى :

حامل اللقب

يخوض الفريق الأبيض لقاء الليلة متسلحا بكونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدورى الممتاز ، و يطمح فى تحقيق نتيجة قوية على الخصم فى بداية المشوار .

تاريخ المواجهات

كما أنه على مدار التاريخ تقابل الزمالك وإنبى فى 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز خلالهم فى 20 مباراة، وتعادل فى 10 مواجهات، فيما فاز إنبى فى 6 لقاءات، وأحرز لاعبو الزمالك 50 هدفًا فيما استقبلت شباكه 39 هدف.

وفى مسابقة الدورى تحديدًا إلتقيا الفريقان فى 33 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 18 لقاء، وتعادل فى 10 مواجهات وفاز إنبى فى 5، وسجل الزمالك 35 هدف، فيما استقبلت شباكه 25.

المعنويات المرتفعة من الفوز الأفريقى

كما أن فريق الزمالك يتسلح بالمعنويات المرتفعة من الفوز الأفريقى على توسكر الكينى إيابا و ذهابا فى دور ال 32 من مسابقة دورى أبطال أفريقيا .