شكرا لقرائتكم خبر عن تموجات وخطوط وألوان مميزة.. أندية الدوري العام تستعرض الزى الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت أندية الدوري العام القمصان الرسمية للموسم الجديد 2021/2022، والذي انطلق أمس الاثنين، حيث عبر كل فريق عن هويته على طريقته الخاصة.

وكما تتبارى الفرق في المباريات على المستطيل الأخضر بحثاً عن تحقيق الانتصارات، تبارت أيضاً في تقديم التصميم الأفضل لقمصانها الرسمية بالايجيبشن ليج.

الأهلي

قد الأهلى قميصه الرسمي بشكل مميز، حيث يلعب الفريق بالزي الأحمر الأساسي الذي ضم تصميماً جديداً ببعض التعرجات التي أضافة لمسة مختلفة على القميص الأحمر، بينما اختار الأهلي اللون الأسود ليكون الزي البديل حاملاً شعار النسر.



الاهلي (1)



الاهلي (2)

الزمالك

احتفظ الزمالك بالشكل الكلاسيكي في قميصه دون تعديل كبير، حيث يرتدي حمال اللقب عن الموسم الماضي، القميص الأبيض كزي رسمي كما هو المعتاد مع وجود خطين باللون الأحمر على منطقة الصدر لكنهما هذه المرة قصيران مقارنة بالسابق عندما كان يلتفان بنحو نصف دائرة على القميص، فيما يلعب الزمالك باللون الأزرق كزي بديل.



الزمالك (1)



الزمالك (2)

بيراميدز

أجرى بيراميدز بعض التعديلات على قميصه الجديد، حيث يلعب بيراميدز بالزي الرسمي باللون السماوي حاملاً بعض التموجات، بينما الأكمام باللون الأزرق القاتم.



بيراميدز2



بيراميدز

فيوتشر

اختار فيوتشر اللعب بقميص "مقلم" بين اللونين الأسود والأحمر والأسود على أن يكون الشورت باللون الأسود أيضاً.



فيوتشر

الاسماعيلي

احتفظ الاسماعيلي بزيه الرسمي التقليدي المميز باللون الأصفر مع وجود بعض الخطوط الطولية مع الشورت الأزرق بالشكل الذي يشبه منتخب البرازيل وهو اللقب المفضل لدراويش الكرة المصرية.



الاسماعيلي (1)



الاسماعيلي (2)



سيراميكا



الجونة (1)

سيراميكاالجونة



الجونة (2)

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