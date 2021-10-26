شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الليثى يقدم الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والإسماعيلى بالشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت إذاعة الشباب والرياضة تقديم الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز إلى الإعلامي محمد الليثي مقدم البرامج الرياضية .

ومن المقرر أن يتولى الليثي مهمة تقديم الاستوديو بشكل شبه دائم خلال المباريات الكبرى بالجولات المقبلة للدوري الممتاز برفقة كوكبة من كبار المحللين ونجوم الكرة السابقين .

ويملك الليثي تجارب إعلامية كبيرة سابقة في إذاعة الشباب والرياضة منها تقديم البرنامج الصباحي " 120 دقيقة كورة " وتقديم برنامج 90 دقيقة كورة بشكل يومي .