شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 مواجهات جمعت كارتيرون وطولان قبل لقاء الزمالك وإنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

كارتيرون المدير الفنى للزمالك وقف وجها لوجه أمام حلمي طولان، المدير الفني الحالي لنادي إنبي في 4 مباريات سابقة حقق خلالها انتصارين وخسر مباراة وتعادل مثلها.

وحذر حلمى طولان،لاعبيه من صحوة فريق الزمالك المنتشى بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطيه عقبة فريق توسكر الكينى بدورى أبطال أفريقيا، ورصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كما عقد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتكون بمثابة دفعة معنوية لهم في المباريات القادمة، وتمكنهم من كسب الثقة وإثبات الذات، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

36 مباراة جمعت الزمالك وانبى في جميع المسابقات، فاز الزمالك في 20، وتعادل في 10، وفاز إنبى في 6، أحرز الزمالك 50 هدفًا، استقبلت شباكه 29 هدف.

33 مباراة جمعت الفريقين في الدورى، فاز الزمالك في 18، وتعادل في 10، وفاز إنبى في 5، أحرز الزمالك 35 هدف، واستقبلت شباكه 25، وأكبر فوز للزمالك 4 / 1.

3 مواجهات في كأس مصر، فاز الزمالك 2، وخسر لقاء وحيد، أحرز الزمالك 5 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف.