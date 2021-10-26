شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلى يتقدم للمقاولون العرب بالهدف الأول على ايسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النيجيري جون أوكلى مهاجم المقاولون العرب في التقدم لفريقه على حساب ايسترن كومبانى في الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي ، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، جون أوكلي.

بينما ضم تشكيل ايسترن كومبانى كل من أحمد بوسكا في حراسة المرمى

الدفاع كمال أبو الفتوح – أسامة عزب – أحمد ثابت – عاصم سعيد

الوسط : محمد ناصر – كريم خميس – صلاح عاشور – علاء عباس

الهجوم : محمد عصام – احمد السعيد

الإحتياطى

عمرو حسام – خالد مصطفى – الحسينى طه – محمد عماد – محمد حسن – بكر فتحى – أحمد تمساح – محمود صقر – أحمد موكشا