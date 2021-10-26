شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح تعليمات خاصة للاعبي الأهلي في 30 دقيقة استعداداً للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض التعليمات علهم كما عرض بعض الجوانب الفنية والخططية بالفيديو خلال المحاضرة

واستانف الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين بعد خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق بببرج العرب بالإسكندرية وذلك استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.