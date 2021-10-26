موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي في افتتاح مباريات دوري We المصري والتي ستقام على ملعب برج العرب في تمام الساعة الثامنة.

وكان الفريق قد خاض المران بعد ظهر اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيرة، حيث خاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وجاء مران الفريق بعد الحصول على يوم راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

وشهدت قائمة الأهلي عدد من الغيابات لعل أبرزها محمد الشناوي حارس الفريق والذي مازال يُعاني من الإصابة وكذلك الحال بالنسبة لوليد سليمان وصلاح محسن، وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

ويغيب عن المباراة محمد محمود ورامي ربيعة ومحمود وحيد وكوكا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، ميكيسوني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، بيرسي تاو.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد شريف.