صلاح: أشعر طوال الوقت أنني أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يشعر طوال الوقت أنه أفضل لاعب في العالم، مضيفًا أن البعض يراه كذلك والبعض الآخر لا.

وخلال ظهوره في حوار تلفزيوني عبر شبكة "بي ان سبورتس"، قال صلاح: "بدأنا الموسم بشكل جيد، بدأنا المنافسة على لقب الدوري بشكل مبكر، فريق بحجم ليفربول لابد أن ينافس على اللقب كل موسم".

وأضاف: "لتفوز ببطولة، عليك أن تصدق الأمر، وعليك أن تقول هذا بشكل مستمر لنفسك وللآخرين، لابد أن يكون لديك المقدرة على المنافسة والفوز".

وتابع: "دائمًا ما أتوقع من نفسي الكثير، أضغط نفسي بشكل مستمر، في رأيي أن الموسم الماضي لم يكن سيئا بالنسبة لي، لقد ساعدت الفريق كثيرا لكننا تعرضنا للإصابات".

وعن كسر رقم دروجبا كأفضل هداف أفريقي في بريميرليج برصيد 107 هدفا، قال الدوال المصري: "لا ألعب في مركز دروجبا، لذلك لا يمكن مقارنتي به، فخور بمركزي،و فخور بوجودي كأفضل هداف أفريقي في بريميرليج".

وبسؤاله عن طرق الاحتفال؟، أجاب: "(بتيجي لوحدها)، لكن خلال مباراة كريستال بالاس خلعت قميصي لأنني اعتقدت أنني عادلت رقم دروجبا في تلك المباراة لكن كان مازال ينقصني هدفا".

وأتم قائد المنتخب الوطني حديثه قائلا: "طول الوقت أنا أصدق أنني أفضل لاعب في العالم، البعض يرى ذلك الأفضل والبعض الاخر لا، أتركها للجمهور ولا أتحدث عنها".