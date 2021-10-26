هاني سعيد: مانياما فريق قوي.. ولدينا مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال هاني سعيد المدير الرياضي في فريق بيراميدز، إن فريق ايه إس مانياما قوي وأن مواجهته بكأس الكونفدرالية الأفريقية لن تكون سهلة.

وشهد مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم إقامة فاعليات قرعة الدور التكميلي لكأس الكونفدرالية والتي أوقعت بيراميدز مع مانيما من الكونغو.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام 26 أو 27أو 28نوفمبر المقبل في كينشاسا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد أيام 3 أو 4 أو 5 ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وقال سعيد من خلال تصريحات نقلها المركز الإعلامي بالنادي، إن الفريق الكونغولي قدم مستوى جيد أمام صنداونز بدوري الأبطال قبل أن يودع البطولة ويتحول إلى الكونفدرالية.

وأكمل بأن بيراميدز فريق يلعب على البطولات وعينه على اللقب، وعليه فإنه مستعد لمواجهة أي منافس، خاصة وأن الهدف واحد وهو الفوز بالكونفدرالية.

وأشار سعيد إلى مشكلة على حد وصف البيان الرسمي يجب أن يراعيها الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة خاصة وأن المنتخب قد حدد تجمعه بمعسكر أواخر نوفمبر لبدء مشواره في كأس العرب في قطر والتي تنطلق ٣٠ نوفمبر، مع وضع ٩ لاعبين من بيراميدز في القائمة الأولية المشاركة في البطولة التي تقام بالدوحة.

وشدد أن بيراميدز يُعاني من غيابات عديدة في ظل عدم انضمام 8 لاعبين للقائمة الأفريقية قبل دور المجموعات ومن الصعب غياب المزيد من العناصر في مباراتي بطل الكونغو.

واختتم بأنه يجب مراعاة الأمر عن استدعاء اللاعبين والتنسيق مع النادي بشأن مواعيد انضمام الدوليين لمعسكر المنتخب في تلك الفترة بما لا يضر بمصلحة بيراميدز ويعرض مشواره في كأس الكونفدرالية لأي خطر.