مران الأهلي.. تدريبات تأهيلية لوليد.. والشناوي يبدأ الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مباريات الفريق ببطولة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون الاثنين.

وأدى وليد سليمان، لاعب الفريق مرانا بدنيا منفردا في "الجيم" على هامش المران الجماعي، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن وليد حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة بارتجاج خفيف في المخ الذي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

كما بدأ محمد الشناوي، حارس الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي القاهرة اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، في بطولة دوري ابطال افريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، يوم السبت الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.