مران الأهلي.. تدريبات تأهيلية لوليد.. والشناوي يبدأ الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مباريات الفريق ببطولة الدوري.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون الاثنين.
وأدى وليد سليمان، لاعب الفريق مرانا بدنيا منفردا في "الجيم" على هامش المران الجماعي، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.
وأوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن وليد حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة بارتجاج خفيف في المخ الذي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
كما بدأ محمد الشناوي، حارس الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.
ومن المقرر أن يغادر الأهلي القاهرة اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.
وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، في بطولة دوري ابطال افريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، يوم السبت الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.