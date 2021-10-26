جاريدو: الأهلي والزمالك مرشحان للفوز بدوري الأبطال بجانب الثنائي المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، عن الفرق المتوقع تتويجها بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك مرشحان للفوز باللقب بجانب ثنائي المغرب الوداد والرجاء.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية، إن أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء ستُشكّل أضلاع المربع الذهبي للمسابقة بحكم تجربتها وتألقها المعتاد على المستوى القاري.

وأضاف، أنه يملك ذكريات رائعة في مصر مع النادي الأهلي، حين تمكن من التتويج بكأس الكونفدرالية.

وأوضح، أن النادي الأهلي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة واستثنائية، مؤكدًا أن تجربتيه مع الفريق لا تُنسى.

وتابع المدير الفني الإسباني:" سأكون سعيدًا إذا أتيحت لي فرصة العمل في الأهلي مرة ثانية".

وأتم تصريحاته:" الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ومرشح للاحتفاظ به، وستنافسه في ذلك أندية الزمالك والرجاء والوداد".