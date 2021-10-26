الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الرستاق والنصر في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرستاق والنصر في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

يستضيف نادي الرستاق نظيره النصر على مجمع الرستاق الرياضي في لقاء هام وقوي بالأسبوع الثالث في دوري عمانتل للمحترفين، والتي سيبحث خلالها الفريقان الى اقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل نادي الرستاق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العماني برصيد 4 نقاط، حصدهم من تعادل في الجولة الاولى امام الاتحاد 2-2، قبل ان يحقق الفوز في الجولة الثانية امام بهلاء بثنائية بيضاء.

على الجانب الآخر يدخل الضيف نادي النصر اللقاء في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزين، الاول امام نزوي 1-صفر، وفي الجولة الثانية فاز على نادي عمان 3-2.

تنطلق مباراة الرستاق والنصر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت سلطنة عمان، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الرستاق والنصر على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.