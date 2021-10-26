باير ليفركوزن دون هجوم أمام كارلسروه في كأس ألمانيا

نادي بايرن ليفركوزن - صور Reu

يواجه فريق باير ليفركوزن مشكلات كبيرة الهجوم في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية مشاركة لوكاس ألاريو في المباراة المقررة غدًا الأربعاء أمام كارلسروه ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، ويحتمل أن يلجأ الفريق لإشراك إيكر برافو 16/ عامًا/ في خط الهجوم.

ويغيب باتريك شيك وكريم بلعربي لأسابيع بسبب الإصابات، ولم يستعد البديل المحتمل ألاريو لياقته بشكل كامل وهو ما يشير إلى إمكانية عدم المجازفة بإشراكه في مباراة الغد أمام فريق الدرجة الثانية كارلسروه.

وجرى استدعاء الإسباني الشاب برافو من فريق تحت 19 عامًا بالنادي، حيث يتطلع ليفركوزن إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات متتالية.

وقال السويسري جيراردو سيواني المدير الفني لفريق ليفركوزن في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء :”ألاريو يشعر ببعض الانزعاج وتدرب بشكل منفرد. علينا التعامل مع الأمر بحذر، فنحن بحاجة إليه حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.”

وأضاف :”نحن نفكر (في إشراك برافو) … هذه دائمًا ما تشكل مباريات مهمة للفرق المنتمية لمسابقات دوري الدرجات الأقل، لذلك فالمباراة تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا.”