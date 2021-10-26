الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وأم صلال في الدوري القطري QNB يلا شوت

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السد وأم صلال في الجولة السابعة ببطولة الدوري القطري QNB «دوري نجوم قطر»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.
يستضيف فريق أم صلال حامل اللقب نادي السد على استاد الجنوب، في مباراة هامة بالدوري القطري QNB، حيث يرغب أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار الأول بالمسابقة هذا الموسم، بينما يتطلع الثاني للانفراد بالصدارة.
وفشل أم صلال في تحقيق الفوز خلال الجولات الست الماضية، تعادل في 5 مناسبات، وتلقى الهزيمة الوحيدة حتى الآن على يد الغرافة في الجولة الرابعة.
في المقابل، يسير نادي السد بشكلٍ مثالي كعادته في مسابقة الدوري القطري QNB خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حقق العلامة الكاملة بـ6 انتصارات من أول 6 جولات.
ويتصدر السد جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه الدحيل الذي فاز أمس على نادي الشمال لحساب الجولة الحالية، بينما يقبع نادي أم صلال في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.
وتنطلق صافرة بداية مباراة السد وأم صلال اليوم، في تمام الساعة 18:20 بتوقيت سلطنة عمان، 14:20 بتوقيت جرينتش، 16:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت السعودية وقطر.
وينقل بث مباشر السد وأم صلال على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 11566 أفقي، وقناة الكأس المفتوحة على النايل سات على تردد 11919 أفقي.
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