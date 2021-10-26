مدربة منتخب ألمانيا للسيدات تطالب بدور أكبر للمرأة في فرق الرجال!

مارتينا فوس مدربة منتخب المانيا للسيدات

طالبت مارتينا فوس – تيكلنبورج مدربة منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم بمنح المزيد من النساء أدوار في التدريب والقيادة بأندية كرة القدم للرجال.

وقالت فوس-تيكلنبورج 53/ عامًا/ في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية اليوم الثلاثاء :”أنصح كل ناد: قم بضم النساء إلى نظامك. ستجد منهن عملا وأداء أفضل.”

وأبدت فوس-تيكلنبورج أسفها إزاء افتقاد تكافؤ الفرص، وقالت إنه لا يوجد سبب يمنع المدربات المؤهلات من تولي تدريب فرق للرجال.

وأضافت فوس – تيكلنبورج :”يجب أن يكون من الطبيعي بالنسبة لأي ناد في مسابقات الدوري الثلاث للمحترفين في ألمانيا، أن يدرس إسناد مسؤولية الفريق لمدربات أيضًا.”

وشهدت الأعوام الأخيرة عمل المدربتين إمكه فوبنهورست وإينجا جرينجس في تدريب فريقين للرجال بدوري الدرجة الرابعة الألماني.