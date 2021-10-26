وفاة مدرب منتخب اسكتلندا وجلاسكو وايفرتون الاسبق

والتر سميث مدرب نادي جلاسكو رينجرز السابق - صور Afp

أعلن نادي جلاسجو رينجرز الاسكتلندي اليوم الثلاثاء أن والتر سميث، المدرب السابق للفريق وللمنتخب الاسكتلندي وفريق إيفرتون الإنجليزي، فارق الحياة عن عمر يناهز 73 عامًا.

وقاد سميث فريق رينجرز لإحراز عشرة ألقاب في الدوري الاسكتلندي وخمسة ألقاب في كأس اسكتلندا وستة ألقاب في كأس الدوري الاسكتلندي وكذلك الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) في عام 2008، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه ميديا”.

وذكر نادي جلاسجو رينجرز في بيان أصدره اليوم :”ببالغ الحزن، نعلن وفاة مدربنا ورئيس نادينا السابق وأسطورتنا والتر سميث.”