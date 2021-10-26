الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السويق وبهلاء في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السويق وبهلاء في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

يستقبل بهلاء فريق السويق على المجمع الشبابي بنزوى، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم في الدوري العماني عمانتل 2021/2022.

وفاز فريق بهلاء على نادي عمان في الجولة الافتتاحية بهدفٍ دون رد، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى على يد الرستاق في الجولة الثانية بنتيجة (2-0).

على الجهة المقابلة، سيبحث السويق عن تحقيق الفوز الثاني تواليًا للدخول في المنافسة على صدارة الترتيب، بعدما فاز في الجولة الماضية على الاتحاد، وتعادل في الأولى مع صحار.

ويقبع نادي بهلاء في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل، بينما يتواجد السويق في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السويق وبهلاء اليوم، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت سلطنة عمان، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر السويق وبهلاء على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.