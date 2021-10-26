الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة ظفار وعمان في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ظفار وعمان في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

يستضيف نادي عمان نظيره ظفار على استاد السيب الرياضي، في مباراة مثيرة سيسعى فيها الأول لتذوق طعم الانتصار في الدوري العماني عمانتل 2021/2022، بينما يتطلع الثاني لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الارتقاء للصدارة.

ويتذيل نادي عمان ترتيب الدوري العماني عمانتل برصيد خالٍ من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى والثانية أمام بهلاء (1-0) والنصر (3-2)، على الترتيب.

في المقابل، يتواجد ظفار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزه على مسقط (2-0) في الجولة الأولى، ونزوي (1-0) في الثانية، ويفصله نقطة واحدة عن المتصدر «السيب» الذي فاز أمس النهضة لحساب الجولة الحالية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ظفار وعمان اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر ظفار وعمان على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.