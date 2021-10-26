الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة ظفار وعمان في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ظفار وعمان في الجولة الثالثة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.
يستضيف نادي عمان نظيره ظفار على استاد السيب الرياضي، في مباراة مثيرة سيسعى فيها الأول لتذوق طعم الانتصار في الدوري العماني عمانتل 2021/2022، بينما يتطلع الثاني لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الارتقاء للصدارة.
ويتذيل نادي عمان ترتيب الدوري العماني عمانتل برصيد خالٍ من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى والثانية أمام بهلاء (1-0) والنصر (3-2)، على الترتيب.
في المقابل، يتواجد ظفار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزه على مسقط (2-0) في الجولة الأولى، ونزوي (1-0) في الثانية، ويفصله نقطة واحدة عن المتصدر «السيب» الذي فاز أمس النهضة لحساب الجولة الحالية.
وتنطلق صافرة بداية مباراة ظفار وعمان اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية.
وينقل بث مباشر ظفار وعمان على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.
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