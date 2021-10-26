رئيس نابولي “دي لورينتيس” يفكر في طلب ملفات الـ VAR، الخاصة بمباريات يوفنتوس امام روما وإنتر!

دي لورينتيس رئيس نادي نابولي

ظهر نادي نابولي غاضباً من قرارات التحكيم الأخيرة في الدوري الإيطالي، واقترح أحد المحامين حصول رئيس النادي “أوريليو دي لورينتيس” على ملفات حكم الفيديو المساعد من مباراتي يوفنتوس ضد إنتر وروما.

وتعادل فريق المدرب سباليتي سلبياً ضد روما جوزيه مورينيو يوم الأحد، ومع ذلك، كان هناك توتر في الشوط الثاني عندما لم يمنح الحكم “دافيدي ماسا” ركلة جزاء لصالح نابولي، بعد احتكاك بين زامبو أنجويسا وماتياس فينا داخل منطقة الجزاء.

ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد لأنه لم يكن خطأ واضحًا، لكن الشيء نفسه لم يحدث في المساء عندما أعطى الحكم “ماوريتسيو مارياني” ركلة جزاء ليوفنتوس ضد إنتر بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وكان حكم ديربي إيطاليا على مقربة من دينزل دومفريس وأليكس ساندرو عندما اصطدم مدافع إنتر بخصمه، ومع ذلك، اتصل به حكم الفيديو المساعد ومنح الحكم ركلة جزاء للبيانكونيري منحته التعادل في آخر لحظات المباراة.

ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية، فإن رئيس نابولي غاضب من الرابطة والحكام لأنه يتوقع توحيد الأحكام في جميع المباريات.

واقترح المحامي إريك جريمالدي أن يطلب مالك نابولي صوت VAR من آخر مباراتين ليوفنتوس ضد روما والإنتر، وفقاً لنفس التقرير.

هذا لأنه، في عام 2018، فاز يوفنتوس بمباراة حاسمة على اللقب خارج أرضه ضد إنتر وسط جدل بينما خسر ماوريتسيو ساري نابولي في اليوم التالي في فلورنسا.

وكان ميراليم بيانيتش محظوظًا للغاية في تلك المباراة لعدم حصوله على بطاقة صفراء ثانية لخطأه على رافينيا، خاصة وأن ماتياس فيسينو قد تلقى بالفعل بطاقة باللون الأحمر.

وكشف المدعي العام للاتحاد الايطالي، “جوزيبي بيكورارو”، أن ملفات VAR من تلك المباراة مفقودة، لذا لا يرغب نابولي في تكرار نفس الموقف ويمكن أن يطلب الحصول على حوار صوتي بين حكم الفيديو المساعد والحكم الرئيسي في آخر مباراتين ليوفنتوس.