تيري هينري يوضح مشكلة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان

كشف نجم منتخب فرنسا وبرشلونة الأسبق تييري هينري الصعوبات التي يواجهها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويعتقد اسطورة ارسنال، أن البولجا لديه مشكلة في فريق ماوريسيو بوكيتينو.

ويلعب ميسي الآن بانتظام مع الفريق الفرنسي بعد أن غاب عن المراحل الأولى من الموسم بسبب الإصابة بعد انتقاله المجاني من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

لكن ورغم أنه سجل ثلاث أهداف في أول سبع مباريات، إلا أن كل شيء لم يسير بسلاسة مع الأرجنتيني.

ولا يعمل الثلاثي الخطير المكون من مبابي ونيمار وميسي بشكل مثالي كما كان يعتقد الكثيرون، وهو الأمر الذي كان واضحًا في تعادل باريس سان جيرمان السلبي مع مارسيليا في آخر مباراة بالدوري الفرنسي.

ولعب دي ماريا كجزء من الثلاثي الأمامي مع نيمار في دور خط الوسط الهجومي، لكن لم يتمكن أي من هؤلاء اللاعبين المهاجمين من تسجيل هدف الفوز في كلاسيكو الكرة الفرنسية.

تيري هينري: “أُفضل أن يلعب ليو ميسي في المنتصف بدلاً من الجناح الأيمن “

قد تكون مثل هذه المشكلات متوقعة عند إضافة لاعب جديد إلى هذا المزيج، فهذه الأشياء تستغرق وقتًا قبل كل شيء، لكن هينري يعتقد أن المفتاح هو لعب ميسي في دور أكثر مركزية.

وقال تيري هينري كما نقلت صحيفة الماركا الإسبانية “ميسي معزول ولا يلمس الكرة كثيرًا. لا أقول إنه غير سعيد لكنه يبدو منعزلاً، أنا أفضله في المنتصف. لا أعتقد أنه يستطيع إحداث فرق من الجناح الأيمن.”

وأضاف الفرنسي “في المنتصف، يمكنه ضبط الإيقاع. علينا إيجاد حل لهم (ميسي ومبابي ونيمار)، يمكنهم اللعب معًا.”

وختم بالقول “ليس لدي البيانات التكتيكية الدقيقة، لكنني أعتقد أن تأثيره أقل (على نطاق واسع). يشارك في كثير من الأحيان بشكل أقل “.