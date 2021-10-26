سجل هازارد في الكلاسيكو امام برشلونة، يلخص مسار البلجيكي مع ريال مدريد

كانت الفترة التي قضاها الدولي البلجيكي إيدن هازارد في ريال مدريد مخيبة للآمال إلى حد ما حتى الآن، وسجل جناح تشيلسي السابق في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يبرهن على ذلك.

وانضم البلجيكي إلى اللوس بلانكوس في صفقة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو منذ عامين، لكنه لم يقترب أبدًا من المستوى الذي أظهره في تشيلسي منذ ذلك الحين.

ولم تساعده مشاكل اللياقة البدنية والاصابات المتكررة في البروز بملعب سانتياجو بيرنابيو، وحتى الآن، فإن هازارد في خطر شديد من أن يصبح فاشلاً بلا شك، وليس هناك دليل على ذلك أفضل من سجل الجناح البلجيكي في الكلاسيكو.

وتعاقد ريال مدريد مع هازارد ليحضر ويكون الفارق في أكبر المباريات كما كان الحال مع كريستيانو رونالدو، وليس هناك أكبر من مناسبة الكلاسيكو امام الغريم برشلونة لاثبات الذات.

ولكن هذا لم يحدث، حيث ومنذ وصول هازارد إلى ريال مدريد، كان هناك خمسة مباريات كلاسيكو، لكن البلجيكي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وأصيب البالغ من العمر 31 عاماً في الأربعة مباريات كلاسيكو الأولى، ويوم الأحد الماضي، عندما حقق ريال مدريد الفوز 2/1 على برشلونة، كان هازارد على مقاعد البدلاء بعد أن عاد للتو من الإصابة.

وقرر كارلو أنشيلوتي عدم المخاطرة به، وظل هازارد بدون أي مشاركة تذكر في الكلاسيكو في عام كان فيه يائسًا لإثبات نفسه مع النادي الملكي.