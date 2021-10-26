بعد طول انتظار.. سيرجيو راموس يقترب من المشاركة مع باريس سان جيرمان للمرة الأولى

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يمكن لنجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس أن يخوض أخيرًا أول ظهور له مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد شهور من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها شهر أبريل الماضي.
وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية خلال الصيف الماضي، بعد نهاية عقده في ريال مدريد وعدم توصله لاتفاق مع فلورنتينو بيريز لتجديده في الفترة المقبلة.
وتم عرض عقد جديد على المدافع المخضرم، يبقيه في سانتياجو برنابيو لموسم اضافي، لكن راموس كان مترددًا ما جعل النادي يركز على بدائل ابن اشبيلية في الخط الخلفي للميرنجي ويتعاقد مع النمساوي دافيد ألابا.
سارع باريس سان جيرمان إلى التوقيع مع بطل كأس العالم 2010 مع منتخب اسبانيا، لكن العملاق الفرنسي لم يستفد من الانتقال حتى الآن.
راموس، الذي غاب أكثر من 30 مباراة بسبب الإصابة الموسم الماضي، غاب عن الأشهر الثلاثة الأولى أو نحو ذلك من هذا الموسم بسبب الإصابة ايضاً.
رغم ذلك، وفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، سيعود راموس إلى تدريبات المجموعة اليوم (الثلاثاء) وقد يكون جاهزاً للعب ضد ليل الجمعة.
بالنظر إلى الوقت الذي خسره راموس، فمن غير المرجح أن يبدأ ضد ليل كأساسي، لكن يمكنه أن يلعب دورًا ما إذا سارت الأمور على ما يرام، وستكون أيضًا أول مباراة له على أرضه في المباراة التي ستقام في بارك دي برينس.
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