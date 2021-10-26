رغم فضيحة ليفربول.. ادارة مان يونايتد تجدد الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير

أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد - صور Reu

تنوي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد الثقة في مدرب الفريق أولي جونار سولشاير في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل المدير الفني النرويجي في منصبه كمدرب للشياطين الحمر، على الرغم من هزيمته الفادحة على يد ليفربول بخماسية نظيفة.

ووفقاً لصحيفة ذا أثليتيك البريطانية، فإن الشعور السائد داخل النادي، هو أنه في حين أن النتيجة كانت مخيبة للآمال ومؤلمة للجميع، فإن التركيز الفوري ينصب على التحسن بعد حصد الفريق لنقطة واحدة، من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراتي مانشستر يونايتد المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام ومانشستر سيتي في غاية الأهمية، كما سيواجهون أتالانتا الايطالي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ولا شك أن استمرار النتائج المخيبة للآمال، يمكن أن يغير رأي الإدارة.

لكن على الرغم من النتائج السيئة والتكهنات الخارجية الضخمة، لا يوجد ما يشير من داخل النادي إلى أن وظيفة سولشاير مهددة في هذه المرحلة على أقل تقدير.