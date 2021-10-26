تعرف على موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

يعود فريق برشلونة إلى مباريات الدوري الإسباني مساء الأربعاء، بمواجهة رايو فاليكانو، بعد خسارة الكلاسيكو من ريال مدريد، الأحد الماضي.



ويسعى برشلونة للاستفاقة من خسارة الكلاسيكو بنتيجة 1-2 ضد ريال مدريد، والعودة لطريق الانتصارات حين يواجه فاليكانو.

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فاليكانو، مساء الأربعاء، على ملعب تيريز ريفيرو، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة.

تُنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتنقل الشبكة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة "beIN Sports HD 1" بصوت المعلق علي محمد علي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال سوسيداد - 21 نقطة

ريال مدريد - 20 نقطة

إشبيلية - 20 نقطة

أتلتيكو مدريد - 18 نقطة

ريال بيتيس - 18 نقطة

أوساسونا – 16 نقطة

رايو فاليكانو – 16 نقطة

أتلتيك بلباو - 15 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد: 9 أهداف

ميكيل أويارزابال - ريال سوسيداد: 6 أهداف

لويس سواريز - أتلتيكو مدريد: 6 أهداف

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد: 5 أهداف

ويليان خوسي دي سيلفا - ريال بيتيس - 5 أهداف

راؤول دي توماس - إسبانيول - 5 أهداف