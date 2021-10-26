الامارات | اتحاد الكرة يعزي السركال في وفاة نجله ناصر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعزي السركال في وفاة نجله ناصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم والأمين العام وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة إلى رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق يوسف يعقوب السركال، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله ناصر، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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