الامارات | منتخب الرغبي يواجه اليابان والصين وسريلانكا.. وتصفيات المونديال في ضيافة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرغبي يواجه اليابان والصين وسريلانكا.. وتصفيات المونديال في ضيافة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت نتائج قرعة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرغبي – جنوب أفريقيا 2022، عن وقوع المنتخب الوطني للرغبي في المجموعة التي تضم أقوى الفرق الآسيوية وهي اليابان والصين وسريلانكا، حيث يتنافسون في دبي يومي الجمعة والسبت 19 و20 نوفمبر 2021 في مدينة دبي الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح اليوم، وتحدث خلاله كل من قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وتريفور جريجوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي، ومحمد سلطان الزعابي الامين العام لاتحاد الامارات، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وأجريت مراسم القرعة عقب المؤتمر الصحفي حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في منافسات الرجال إلى مجموعتين وكذلك الأمر مع الفرق النسائية وأسفرت قرعة الرجال عن وقوع منتخبات كل من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والفلبين وماليزيا في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من اليابان وسريلانكا والصين ومنتخبنا الوطني.

فيما أسفرت مراسم قرعة المنتخبات النسائية عن وقوع منتخبات كل من اليابان وكازاخستان وتايلاند والفلبين في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية كل من الصين وهونغ كونغ وسريلانكا وماليزيا.

وتقام المنافسات على مدار يومين حيث تتنافس كل مجموعة مع بعضها من الرجال والنساء في اليوم الأول وتتأهل الـ 4 فرق الفائزة إلى نصف النهائي الذي يقام في اليوم الثاني ثم يلعب الفريقين الفائزين على المباراة النهائية التي يتأهل منها منتخب واحد هو الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا سبتمبر 2022.

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