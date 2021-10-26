الامارات | أفضل لاعب في أوروبا يحلم بالفوز بكأس دبي العالمي للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل لاعب في أوروبا يحلم بالفوز بكأس دبي العالمي للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر نجم المنتخب الإنجليزي وأندية ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وأفضل لاعب في أوروبا 2001 مايكل أوين والأيرلندي روبي كين نجم منتخب أيرلندا وأندية توتنهام وانتر ميلان وليفربول عن سعادتهما بزيارة دبي بشكل مستمر منذ أكثر من 20 عاما للعمل وقضاء الإجازة مع أفراد العائلة ولقاء الأصدقاء ومشاهدة الجديد والممتع في هذه المدينة في كل عام، كما أكدا أنهما وضعا في برنامج زيارتهما هذا العام زيارة إكسبو دبي 2020 والاستمتاع بما يضمه وعبّرا عن ثقتهما بأنه سيكون الحدث الأكبر والأكثر تميزا، كما أكد أوين، وهو من ملاك الخيول، أنه يحلم يوما ما بالفوز بكأس دبي العالمي، أغلى وأشهر مسابقة لسباق الخيول في العالم، والتي تقام في نهاية مارس كل عام بمضمار ميدان في دبي.

جاء ذلك خلال زيارتهما إلى مقر مجلس دبي الرياضي واللقاء مع أمين عام المجلس، سعيد حارب، وكذلك التجوّل في مقر المجلس والاطلاع من الأمين العام على ما يقدمه المجلس للقطاع الرياضي في دبي ولمختلف أفراد المجتمع إلى جانب استضافة البطولات العالمية الكبرى وتشجيع نجوم الرياضة ورجال الأعمال على الاستثمار في المجال الرياضي الذي يمتلك آفاقا رحبة ويوفر فرصا كبيرة للنجاح ونمو الأعمال.

وقال أوين وكين: دبي مدينة تتوسع دائماً، وفي كل مرة نعود نجد أحداث جديدة وخاصة من نوعها، والرياضة تنال اهتمام كبير للغاية، هناك أحداث بارزة في الجولف والكريكت مع نمو هذه الرياضات هنا، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى.

وفي الوقت الذي أكد فيه روبي كين رغبته في العمل كمدرب في الدولة والاستمرار في شغفه بلعبة كرة القدم، سيما وأنه حقق نجاحات تدريبية جيدة كمساعد لمدرب وطنه ايرلندا، فإن مايكل أوين أكد رغبته في مواصلة العمل كمحلل تلفزيوني لمباريات كرة القدم الإنجليزية وكذلك كأحد ملاك الخيول المشهورين، وقال حول شغفه بالخيول ومشاركته سابقاً في كأس دبي العالمي للخيول الذي يعتبره من أهم السباقات العالمية: حققت الفوز بسباق دبي جولد كب في دبي قبل عدة سنوات لكن الفوز بالسباق الرئيس حلم أتمنى تحقيقه، وهو حلم أي مالك خيول في العالم، وحالياً أواصل شغفي في هذا المجال وأحاول جذب لاعبي كرة القدم لها للاستثمار في الخيول، وامتلك في مزرعتي خيول للمدرب أليكس فيرجسون ولحوالي 6 من لاعبي ليفربول.

وعن نجاحات النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، قال أوين إن ما يقوم به اللاعب حاليا يؤكد أنه لا يوجد كتيب للنجاح في كرة القدم سوى الاجتهاد والتدريب، وأن أي لاعب بإمكانه النجاح من أي بلد طالما لديه الموهبة والطموح والشغف والعمل الجاد. واعتبر أوين، صلاح، أفضل لاعب في العالم حالياً، وقال: الطريقة التي يلعب بها، والأهداف التي يسجلها لو سجلها لاعب آخر مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو لتحدث العالم عنها لوقت طويل للغاية.

وفي ختام اللقاء أهدى سعيد حارب لكل من النجمين النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وهي الهدية التي نالت إعجاب وشكر نجما الكرة الإنجليزية والعالمية.

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