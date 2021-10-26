شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عاشور يقود تشكيلة ايسترن كومبانى أمام المقاولون العرب وبوسكا الحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء نوح المدير الفنى لإيسترن كومبانى الصاعد حديثا لدورى الأضواء تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، ويتصدر التشكيلة ثلاثى الخبرة أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب، وصلاح عاشور. وجاءت التشكيلة على النحو التالى : - حراسة المرمى : أحمد بوسكا كمال أبو الفتوح – أسامة عزب – أحمد ثابت – عاصم سعيد الوسط : محمد ناصر – كريم خميس – صلاح عاشور – علاء عباس الهجوم : محمد عصام – احمد السعيد الإحتياطى : - عمرو حسام – خالد مصطفى – الحسينى طه – محمد عماد – محمد حسن – بكر فتحى – أحمد تمساح – محمود صقر – أحمد موكشا