انتخابات السباحة والفروسية والتجديف الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد - تجرى بعد غد الخميس ، انتخابات اتحادات السباحة والفروسية والتجديف ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى ، لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي المهندس هشام حطب و الدكتور محمد عبد العزيز ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته .

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ، الأندية التي لها حق التصويت في الاإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحة وسبورتنج.

وتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بأفراد قائمته التي تضم 12 عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسباحة.

فيما ينافس على رئاسة اتحاد التجديف، الدكتور عمرو النورى رئيس الاتحاد الحالى والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية المصرية السابق ، واللواء سامي ابو العلا ، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق .

وأجرت وزارة الشباب والرياضة ، تعديل على البند السابع في اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحي المالية والإدارية وبيان مدي اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارة المركزية .