شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جلسة فى الجيم..فقرة بدنية وتدريبات للحراس الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي جلسة تدريبات في "الجيم" قبل إنطلاق المران الجماعي على التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في إنطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبين جانب من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أن يؤدوا جانباً من التدريبات البدنيه والفنية المتنوعة مع بداية المران على ملعب التتش

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في تدريبات بدنية وفنية منفرده على هامش المران الجماعي، وخاض اللاعبين تدريبات فنية وخططية بالكرة في فقرات المران؛ وذلك بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق بببرج العرب بالإسكندرية وذلك استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.