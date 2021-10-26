شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة الحكم محمود ناجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة من مساء اليوم، يقص فريق الزمالك شريط مشاركاته فى بطولة الدورى بالموسم الجديد، عندما يلتقى مع إنبى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى ، لهذا الموسم.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا محمود ناجى باستاد بتروسبورت، والتى تأتى كرابع مباراة يتولى ناجى إدارتها للفريق الأبيض، حيث سبق وتولى محمود ناجى إدرة 3 مباريات للزمالك .

الأولى أمام حرس الحدود في الموسم قبل الماضى، وفاز الزمالك بهدفيبن مقابل هدف، واللقاء الثانى أمام سيراميكا في الموسم المنقضى ، وبالتحديد مارس الماضى ، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، اما الثالثة والأخيرة فكانت امام الجونة وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.