شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط ترفض رحيل اليو ديانج وتتحفظ على ضم بديله الجنوب افريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على فكرة رحيل المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن اللاعب يعد واحد من عناصر قوام الفريق الأساسي التي لا غني عنها مهما كانت الاغراءات المادية، ودخلت عددة أندية في مفاوضات لضم ديانج في الميركاتو الماضي أبرزها جالاتا سراي والذي كان قاب قوسين أو أدني من ضم اللاعب، قبل أن تتراجع الإدارة الحمراء في اللحظات الأخيرة

ويُخطط نادي جالاتا سراي لضم ديانج في الشتاء القادم كما أن هناك أحد الأندية الفرنسية الكبيرة التي تراقب اللاعب، إلا أن لجنة التخطيط أغلقت الأمر مبكراً حتى في حال موافقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على رحيله، خاصة وأن الأخير قد لا يستمر كثيراً على رأس الجهاز الفني الأحمر.

وتحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على مستوى الجنوب أفريقي تيبوها موكوينا المرشح من قبل موسيماني لتدعيم خط الوسط الأحمر والذي كان سيخلف ديانج حال رحيله،مؤكدين أن مستوى ديانج أفضل منه كثيراً ولا يجوز التفريط في ديانج للتعاقد مع لاعب أقل منه في المستوى.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لتدشين ضربة بداية موفقة في مستهل رحلته لاستعادة لقب الدوري الذى فقده في الموسم الأخير لصالح غريمه الزمالك بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة.