شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلي يقود هجوم المقاولون فى أول مباراة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد لنحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة الشرقية للدخان، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الدولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي ، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، جون أوكلي.

ويستعد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخوض مباراته رقم 101 من مقعد المدير الفني لذئاب الجبل، وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الماضي، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 100 مباراة حتى الآن، فاز في 40 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.