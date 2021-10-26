شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابة ثنائى سموحة فى مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ثنائى سموحة شريف رضا وخالد عبد الفتاح للإصابة وخرج اللاعبان على أثرها من مباراة فريقهما بالأمس أمام الاتحاد والتي أنتهت بالتعادل 4/4 في مباراة دراماتيكية أقيمت بإستاد الإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

وقد أثبتت الأشعة إصابة شريف رضا بشد في العضلة الضامة ، بينما أصيب خالد عبد الفتاح بشد في العضلة الخلفية .

ويبحث الجهاز الفني للموج الأزرق بقيادة أحمد سامى عن بدائل في إطار الإستعدادات للمباراة القادمة أمام المصرى في الجولة الثانية بإستاد برج العرب

ومن المقرر أن يشاهد أحمد سامى مباراة المصرى أمام غزل المحلة في الجولة الأولى للدورى المقرر إقامتها الخميس المقبل لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق البورسعيدى قبل مباراتهما المقبلة .