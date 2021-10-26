شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فاروق ينضم إلى الجهاز الفني للمقاولون بعد إعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عبد الرحمن فاروق لاعب المقاولون العرب المعتزل مؤخراً إلى الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، ليتولى مسؤولية إدارة شؤون اللاعبين بالفريق، وذلك عقب إعلان اعتزاله بعد الموسم الماضي.

يواجه المقاولون العرب نظيره الشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط. ويستعد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخوض مباراته رقم 101 من مقعد المدير الفني لذئاب الجبل، وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الماضي، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 100 مباراة حتى الآن، فاز في 40 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.