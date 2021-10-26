شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار : أرفض رحيل موسيمانى عن الأهلى..ولازم ندور على بديل معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مختار مختار نجم الاهلى الاسبق أن رحيل الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى عن تدريب المارد الاحمر فى هذا التوقيت أمر ليس مطلوب لكونه سيؤثر سلبياً على الفريق مع بداية الدوري ، وقال مختار مختار فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية نجلاء حلمى فى برنامج صباحكو رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة :" شوفت بداية الدوري وأعتبرها بداية معقولة للمسابقة والجاى هيكون أفضل مع ارتفاع اللياقة البدنية للاعبين".

ويضيف مختار مختار :" الاهلى يمر بمرحلة ضغوط رهيبة على اللاعبين والمدرب كانت السبب فى التعادل مع الحرس الوطنى بالنيجر ، والفريق قادر على عبور عقبات الدوري لإسترداد اللقب وكذلك الحفاظ على اللقب الافريقى للموسم الثالث على التوالى".

وأكمل مختار مختار :"رحيل موسيمانى سيكون فى منتهى الصعوبة حالياً لاسيما مع بداية الموسم لان التأثير سيكون أثره سلبى على الفريق مع وجود مباريات صعبة مثل الاسماعيلى والزمالك".

وعن غياب الشناوى علق مختار مختار :" الاهلى فريق كبير لايتأثر بغياب اى لاعب ، وعلى لطفى أقنعنى فهو حارس مميز يحتاج للمشاركة باستمرار لاسترداد فورمته المعهودة".

وعن أزمة تمديد تعاقد على معلول مع الاهلى قال مختار مختار:" الاهلى هو اللى رجع معلول للمشاركة مع منتخب تونس ، ومعلول قضى أفضل سنوات عمره فى الملاعب بقميص الاهلى ، وباذن الله يمدد عقده ولكن لازم ندور على بديله من دلوقتى ".