شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته ظهر اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الأسماعيلي في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة الأولى للدوري.

وتدرب الأهلي اليوم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، بالفوز على الحرس الوطني بطل النيجر 7/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ونشرت صفحة الأهلي على اليوتيوب لمران الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي المرتقبة في الدوري.

على صعيد متصل ، إستقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.

ويسعى موسيمانى لإجراء سياسة التدوير بما لا يضر بتحقيق أهداف المارد الأحمر في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها بالطبع الحفاظ على اللقب الافريقى للموسم الثالث على التوالي واسترداد الزعامة المحلية بالتتويج بالدوري، الذى حصده الزمالك بالموسم الأخير بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة بجانب الحفاظ على لقب كأس مصر والسوبر الأفريقى وإعادة لقب السوبر المحلى الذى توج به طلائع الجيش على حساب المارد الأحمر بالنسخة الأخيرة عن طريق ركلات الترجيح.

الأهلي قام بضم العديد من الصفاقات المحلية والأجنبية، الصيف الجاري يأتي في مقدمتها، كلاً من الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفي البدري من الإنتاج الحربي وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة.