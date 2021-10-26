شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف عن الزي الرسمي للموسم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لفريق بيراميدز على تويتر، عن الزي الرسمي للفريق في الموسم الجديد، ويستعد بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة فى أولى مواجهات الموسم الجديد، المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى.

وتقام اليوم الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي الثاني الـ32 من بطولة الكونفدرالية، حيث يمثل مصر ناديا بيراميدز والمصري، وتقام القرعة بالقاهرة في تمام الواحدة ظهراً.

ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية 2021/22 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ 16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفرق المتأهلة لهذا الدور هي:

بيراميدز والمصري (مصر)، نهضة بركان (المغرب)، شبيبة القبائل (الجزائر)، إنيمبا (نيجيريا)، الصفاقسي (تونس)، شبيبة الساورة (الجزائر)، جور ماهيا (كينيا)، مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا)، أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) ، القطن (الكاميرون)، ريد آروز (زامبيا) ، دي سي موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، بينجا (مالي)، جي دي إنتركلوب (أنجولا) ، توسكر (كينيا)، هارتس أوف أوك (غانا)، ستاد مالي (مالي)، LPRC أويلرز (ليبيريا)، الحرس الوطني (النيجر)، الاتحاد (ليبيا)، الجيش الرواندي (رواندا)، AS مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، سيمبا (تنزانيا)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، أوتوهو (الكونغو)، نواذيبو (موريتانيا)، رويال ليوباردز (إيسواتيني)، زاناكو (زامبيا).

وكانت الأندية المصرية نجحت في العبور إلى الدور المقبل في بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعدما خطفت بطاقة التأهل وضمنت التواجد في الدور المقبل من كلا البطولتين.