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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد شكرى: أهوى الاكلات السريعة وأحب الجلوس فى المنزل ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد شكرى لاعب الأهلى الأسبق .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
الجلوس مع الأسرة ومشاهدة المبارياتهل تحب دخول المطبخ ؟
أحياناما الأكلة التى تفضلها؟
أهوى الأكلات السريعة
من نجمك المفضل من الممثلين ؟
احمد شكرى
احمد شكرى
أحمد زكىمن مطربك المفضل ؟
عمرو دياببتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال
ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟
احمد شكرى
احمد شكرى
مو صلاح