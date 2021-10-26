شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت بعد تألقه مع فيوتشر: فصل جديد ومستقبل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، على الفوز الذي حققه فريقه في أول مباراة بالدوري العام، بعدما تغلب فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف، سجله أيمن الصفاقسي لاعب الفريق بعد تمريرة متقنه من رفعت.

وكتب رفعت عبر حسابه الشخصي على انستجرام: فصل جديد مع مستقبل جديد.



احمد رفعت



احمد رفعت

من ناحية أخرى، يواصل على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراتي الاتحاد السكندرى والمصرى فى الجولتين الثانية والثالثة بالدورى العام فى الموسم الجارى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات أيضاً، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ على ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.

ويلتقى فيوتشر، مع الاتحاد السكندرى، فى ثانى جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، فى المباراة التى تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفى الجولة الرابعة يلتقى فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.