فقرة فنية لمستبعدي الزمالك أمام إنبى.. و أيمن حفنى يخوض تدريبات إضافية

القاهرة - سامية سيد - خاض أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك فقرة تدريبات إضافية على هامش مران المستبعدين من مواجهة انبي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى حفني تدريبات بدنية خفيفة، بجانب تدريبات فنية بالكرة، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز حفني بأفضل شكل بدني وفني استعدادا للفترة المقبلة.

و خاض لاعبو فريق الزمالك المستبعدون من مواجهة إنبي، فقرة فنية على هامش المران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعبون تدريبات بالكرة في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير بشكل سريع في مربعات.. كما خاضوا تدريبات فنية أخرى وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهم اليوم.

وفي نهاية هذه الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة قوية في الربع الأخير من الملعب، وظهر الحماس على الجميع.

ويواجه الزمالك في الثامنة مساء اليوم إنبي في الجولة الأولى للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.