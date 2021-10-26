شاهندة المغربى حكما رابعا فى مباراة المقاولون والشرقية للدخان بالدورى اليوم

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين المحكمة الدولية شاهندة المغربى كحكم رابع فى مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان التى تقام اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى للدورى الممتاز، ضمن سياسة اللجنة للدفع بالتحكيم النسائى هذا الموسم.

وسبق وأن ظهرت شاهندة المغربى كحكم رابع أيضا فى مباراة بيراميدز واف سى مصر فى الدور الثانى للدورى الماضى 2020 -2021.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة العروض القوية على غرار المستوى الذى أنهى به الموسم الماضى، بعدما حقق الفريق عدة انتصارات متتالية واستعاد توازنه بالمسابقة المحلية ، وشدد النحاس على لاعبيه أن الشرقية للدخان من الفرق المحترمة والتى دعمت صفوفها بشكل جيد خلال موسم الانتقالات الماضى، ولذلك يجب على المقاولون أن يسعى للخروج بنتيجة إيجابية، مؤكداً أن اللقاء لن يكون سهلاً.

وأضاف االنحاس أن ضربة البداية هى الأهم في الدورى؛ لأنها تمثل حافزاً للاعبين في المباريات التالية، وهو ما نجح المقاولون في تحقيقه خلال الموسم قبل الماضى لينهى الدورى في المركز الرابع، ولذلك لا مجال لاستقبال أى مفاجآت غير سارة في لقاء الشرقية للدخان.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وهى عماد فتحى من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

في المقابل يسعى علاء نوح المدير الفني للشرقية للدخان للظهور بشكل متميز في أول مباراة رسمية بتاريخه بالدوري الممتاز متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها ناديه وهى فراس عيفيه لاعب النجم الساحلى التونسى والمنتخب الاوليمبى ، والغانى بنچامين كوتيه لاعب وسط نادى هارتس اوف اوك الغانى ، و عمرو حسام حارس من انبى وبوسكا من المصرى البورسعيدى، و محمد عصام لاعب البنك الأهلى، وأحمد الداهش ظهير ايسر نادى النصر، ومحمد ناصر مودى «ديفندر» النصر بالإضافة إلى محمود صقر لاعب سيراميكا، وأسامة العزب لاعب مصر المقاصة .