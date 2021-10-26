شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفرض عقوبة 50 ألف جنيه على اللاعبين المتمردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعبين الذين تمردوا بالأمس وغابوا عن تدريبات الفريق للضغط على الإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتاخرة .

كان الجهاز الفني للمصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى فوجئ بتمرد عدد من اللاعبين ورفضهم النزول لأداء التدريبات للضغط على الإدارة من أجل الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية وهو ما رفضته الإدارة وطالبت عبد الحليم على مدير الكرة بتقديم مذكرة رسمية بما حدث لإقرار العقوبة المقررة .

وعلى الفور قامت الإدارة اليوم بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مع توجيه إنذار شديد اللهجة لجميع اللاعبين في حالة العصيان مرة أخرى بفسخ التعاقد مع أي لاعب والإستغناء عنه خلال أقرب فترة إنتقالات في إطار السياسة التي ينتهجها النادى خلال الوقت الحالي .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة غزل المحلة بعد غدا الخميس باستاد برج العرب فى الجولة الاولى من مسابقة الدورى .